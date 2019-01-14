Киевские СМИ нашли «русский след» в поджоге Венгерского культурного центра

Киев, , 20:55 — REGNUM Организатором поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде был немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер по словам одного из подозреваемых в нападении на центр гражданина Польши Михала Прокопыча, сообщает 14 января «Укринформ».

Согласно сообщению, Прокопыч предстал перед судом в Польше по обвинению в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде. Помимо Прокопыча подозреваются еще двое польских граждан: Томаш Рафал Шимковяк и Адриан Марглевский.

Прокопыч заявил, что Оксенрайтер был организатором поджога и выдавал «четкие инструкции» поджигателям. Обвинемый добавил, что целью Оксенрайтера было «скомпрометировать украинских бандеровцев».

При этом украинские СМИ заявили, что Оксенрайтер якобы «известен прокремлевскими взглядами», то есть не поддерживает убийство детей и мирных жителей в Донбассе украинскими боевиками и признает законный референдум в Крыму о присоединении к России 16 марта 2014 года.

Напомним, поджог Венгерского культурного центра в Ужгороде произошел 4 февраля 2018 года. После этого его подожгли 27 февраля 2018 года, уже другие люди.