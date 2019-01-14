Обо что спотыкается в ближнем зарубежье западная подрывная деятельность?

Владимир Павленко, , 21:27 — REGNUM

В ноябре прошлого года был опубликован и стал доступен доклад, посвященный Украине, Белоруссии и Молдавии, без преувеличения главного мозгового центра Запада — Chatham House, Королевского института международных отношений.

Эти постсоветские республики представлены в нем форпостом Восточного партнерства. Сам же документ исполнен прожженным антироссийским и антисоветским пафосом и адресован вполне себе понятным «донорам» формирующегося в трех республиках «гражданского общества», которым без всякого стеснения и лишнего политеса предлагаются «рекомендации» по подрыву российского влияния.

Критически оценивая ситуацию, в том числе не питая иллюзий по поводу эффективности политических систем и лидеров, как и политикума в целом, Chatham House сосредотачивает внимание на том, что недостатки и коррумпированность официального правления должны быть компенсированы «гражданской сознательностью» общественных инициатив. И предлагает сосредоточиться на ее воспитании, тщательно анализируя, подпитывая и пестуя «ростки» «здоровых» антироссийских тенденций, с которыми авторы доклада связывают будущее.

Кстати, об авторах. Их трое, все сотрудники Chatham House или его страновых подразделений. Мэтью Булег — научный сотрудник его программы «Россия и Евразия», магистр в области международных конфликтов, фокусирующийся на вопросах евразийской безопасности и обороны, а также внутренней и внешней политики России.

Орыся Луцевич — наиболее «титулованный» автор, участница Международного консорциума гражданского общества (iCon), который действует в структуре Центра стратегических и международных исследований (CSIS). В Chatham House она руководит «украинским форумом» и представлена как «международно признанный» эксперт по вопросам гражданского общества на постсоветском пространстве.

Анаис Марин — французский политолог, «специалист» по Белоруссии, то есть по белорусской дестабилизации, прикомандированная к Финскому институту международных отношений. Считаясь самостоятельными, ИМО в ряде стран — Франции, Индии, Канаде, а также в Финляндии — по сути, являются филиалами Chatham House и связаны с ним общей тематикой и направленностью «исследований», разумеется, с уклоном в местную специфику.

Констатируя, что выводы доклада основываются на опросах «местных» экспертов, коих они нашли на Украине — 21 человека, 27 — в Белоруссии, а в Молдавии — аж 39, (а затем в июне 2018 года пригласив их на семинар в Лондон для обсуждения итогового текста), публикаторы, опять-таки не стесняясь, поблагодарили за финансирование этой масштабной вербовки американский NED — Национальный фонд поддержки демократии, двухпартийный «мозговой центр» глобального распространения западных «ценностей».

Ничего удивительного: именно с его трибуны 6 ноября 2003 года Джордж Буш — младший, помнится, провозгласил «крестовый поход» за «глобальную демократическую революцию», который в дальнейшем и трансформировался в «арабскую весну» и череду «цветных» революций на постсоветском пространстве. Еще в тексте доклада неоднократно упоминается приснопамятное USAID — Агентство США по международному развитию, подрывной государственный институт, специализирующийся на вмешательстве во внутренние дела по всему миру.

В документе приводится ряд впечатляющих цифр такого вмешательства применительно к ОГО — организациям гражданского общества, коих на содержании у USAID, как выясняется, на Украине 56%, а сколько в Белоруссии и Молдавии — не сообщается; авторы лишь, убиваясь, констатируют, что 60% белорусских медиаизданий находятся в сфере влияния Москвы. И что в Молдавии местные националистические СМИ себя дискредитировали настолько, что доверия к ним нет, и народ в массовом порядке переключается на российские, которые считают «достоверным источником информации» около 40% граждан республики (а регулярно смотрят их еще больше — до 70%).

Для сравнения: из внутренних источников, например, на Украине подпитываются лишь 16% таких ОГО. Итак, еще раз. Все перечисленные цифры взяты из доклада, и сам этот факт красноречиво говорит о том, что заказчики постсоветских русофобских трендов сами отнюдь не обольщены «успехами» развития «гражданского общества» в его антироссийской интерпретации. И хорошо понимают, что без их оккупантской помощи эти полицейские структуры очень быстро загнутся и растворятся, а «личный состав» разбежится в поисках новых источников халявного пропитания, вне зависимости от того, антироссийские они или пророссийские.

Бал правит ложно понимаемый «прагматизм», он же политическая проституция. И кто этим сильно возмущен, тому нечего пенять на зеркало: сами же этот «прагматизм» и насаждали, настырно противопоставляя «консенсусную договороспособность» «рукопожатных джентльменов» идеологической зашоренности исповедующих твердые принципы «совков».

Пару слов об общем контексте. В докладе три основополагающих установочных посылки. Первая: Украина, Белоруссия и Молдавия находятся «на передовой» и подвергаются множеству угроз со стороны России, покушающейся на их суверенитет. Вторая посылка: укрепление институциональной и социальной устойчивости к российским «проискам» важно как для этих трех республик, так и для Европы в целом, ибо она рассматривает Восточное партнерство важным элементом собственной безопасности (от России). И третья: ключом к укреплению обороны трио (от России) является гражданское общество, которое, если его воспитать в прозападном духе и на западные деньги, сможет лучше своей власти распознавать российские угрозы и заставлять ее отыскивать на них ответы.

Добавим, что речь идет не только об «ответах», а скорее о вопросах, то есть о борьбе за инициативу. «Гражданское общество является ключевой частью дилеммы устойчивости во всем мире, — читаем в докладе. — А в странах Восточного партнерства, где преобладают слабые и неэффективные институты, — следует уточнение, — это часто движущие силы перемен и инноваций». Вот так: «перемен и инноваций». Разумеется, спроектированных, управляемых и, разумеется, антироссийских.

Авторы опуса пытаются подвести под свою русофобскую истерию некую «концептуальную» платформу, снабжая ее жидкими и малоубедительными аргументами. Вот базовый, основополагающий посыл или, скорее, обвинение, которое инкриминируется России, заимствованное из другого недавнего доклада Chatham House «Борьба за Украину», датированного 2017 годом (https://reader.chathamhouse.org/struggle-for-ukraine#economic-reforms):

«Концепция буферных зон и сфер влияния сохраняется в мировоззрении и политических расчетах России в отношении бывших советских республик, — читаем в документе. — Центральным местом в российском геополитическом мышлении и подходе к региону служит ограничение суверенитета своих соседей». И далее: «Россия регулярно использует подрывную деятельность в попытке влиять на «сердца и умы». Поэтому способность Украины, Беларуси и Молдовы распознавать угрозы, разрабатывать эффективные ответные меры и предотвращать разрушительные тенденции является ключом к укреплению их социальной сплоченности».

Почему-то западное цивилизационно чуждое влияние яйцеголовые аналитики Chatham House подрывным не считают, как и не смущаются тем, что вместе с Россией обсуждаемое трио провело Нового и Новейшего исторического времени несопоставимо больше, чем в отрыве от нее. Но таких понятий, как «цивилизационная принадлежность» или хотя бы «историческая инерция», в опусе мы не найдем, их применение невыгодно. Зато практически через абзац в нем содержатся филиппики в адрес «русского мира», который волюнтаристски воспринимается в отрыве от такой принадлежности и такой инерции.

Казалось бы, «русский мир» — это тоже форма консенсуса в социальной сплоченности постсоветских обществ. Но нет, только не это! Авторам доклада эта мысль сродни острой зубной боли; им не консенсус мира как не войны нужен, они ратуют за сугубо антироссийский консенсус, пусть и ценой войны, а не мира. «Социальная сплоченность» и «консолидация», на их взгляд, должна наступать («должна» здесь ключевое слово) только на основе коллективной принадлежности к выстраиваемому Западом «антирусскому миру».

«Несмотря на западные санкции и украинскую политическую, военную и гражданскую мобилизацию против российской агрессии, — читаем в тексте документа, — Москва практически не проявляет признаков готовности изменить свою стратегию в регионе и за его пределами. Соседние с ней страны должны лучше подготовиться к долгосрочной борьбе, если они хотят утвердить свою истинную независимость и превратиться в процветающие общества, основанные на правилах».

Надо понимать, что под «правилами» здесь подразумевается право — западное, римское, которое исторически берет верх там, где уступают и разрушаются моральные принципы, на которых стоят традиционные цивилизации. Следовательно, дилемму прав («правил»), обращенных против моральных принципов, нам предъявляют всегда, когда необходимо разрушить собственные традиционные устои, заменив их механизмом внешнего управления. Это такое своеобразное мифологическое «Евангелие от Иуды».

Свой «анализ» эксперты Chatham House проводят по шкале из пяти «категорий угроз», из которых для каждой из подопытных республик выделяются по три ключевых, наиболее актуальных. Вот эти «категории»:

— качество внутренних политических систем (политические партии, организованные правительством НПО, распространенность коррупции, взаимосвязь между элитами);

— безопасность, конфликты и российское военное присутствие;

— экономическая взаимозависимость с Россией (энергетика, торговля, деловые связи);

— СМИ, в том числе поставленная на первое место «российская дезинформация», а также общественная поддержка пророссийских тенденций, ситуация с русским языком, доверие к национальным СМИ;

— идентичность; сюда включены история, язык, меньшинства, а также роль Русской православной церкви (РПЦ).

Теперь понятно — на примере той же Украины — чем обусловлено настырное педалирование некоторых тем? Например, о «российских агентах влияния» в партиях и элите или о «российском» военном «присутствии» в Донбассе. И не ясно ли, чем вызваны попытки разрыва отношений в энергетике, перекрытие «кислорода» русскому языку (на весь Киев одна русская школа, и та коммерческая, для очень небедных) и отключение российских СМИ, зажим меньшинств, протаскивание пресловутой церковной автокефалии?

Нет, мы и раньше понимали и даже знали, что киевский режим действует по западным инструкциям, хотя сам он, как и Запад, все отрицает. Но теперь сам Запад — не абстрактный, а вполне конкретный ведущий «think tank», задающий тренды в западной элитарной проектной аналитике, не только признает свое влияние открытым текстом, но и обещает его усиливать.

И какие после этого разговоры могут быть, скажем, о «российском вмешательстве» в западные выборы? Двух мнений быть не может: если бы такая возможность была, не использовать ее против врагов, ведущих откровенно вражескую политику на нашем историческом даже не предполье (предполье это Восточная Европа, начиная от Польши), а на самом поле, было бы верхом неразумности, практически изменой.

Использовал же В. И. Ленин жупел «мировой революции», обещая западным элитам поджечь Запад в случае прямой интервенции против Советской России, — и удержал их под страхом взрыва и пожара у себя в странах от такого шага, выиграв для страны целые годы мирного социалистического строительства. Уже пора, наконец, понять: эта западная публика никаким другим эмоциям, кроме страха за свою личную жизнь, не подвержена. К мозгам, а тем более к душе апеллировать здесь бесполезно, у нелюдей души нет, или она давно в закладе у лукавого.

Теперь конкретика по трем бывшим западно-советским республикам, которые и стали темой аналитических потуг экспертов Chatham House.

По Украине как «наиболее актуальные» «категории угроз» выведены внутренний бардак («незащищенность»), которую, однако, авторы списывают не на коррумпированность политикума, а на конфликт в Донбассе. Еще — «разобранность» политической системы и связанный с ней риск «внутренней дестабилизации», а также влияние российских СМИ, обусловленное, как считают авторы, расколом бизнеса и ориентацией на Россию значительной его части.

«Точкой бифуркации» считаются предстоящие украинские президентские и особенно парламентские выборы; «докладчики» обеспокоены перспективой неспособности предполагаемого нового состава Верховной рады составить правящую коалицию и возможностью прорыва в нее сил, финансируемых пророссийской частью «капиталистических групп». При этом называются конкретные имена бизнесменов-олигархов и их креатуры в политической сфере.

Прежде всего, Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Нестора Шуфрича; за рядом тревожных абзацев угадываются опасения возможных намерений Игоря Коломойского и даже Михаила Саакашвили, которого уличают в связях с проживающим в Москве олигархом Сергеем Курченко. Отдельных критических стрел удостаиваются «не оправдавшая» «высоких» западных ожиданий Надежда Савченко и арестованный по ее «делу» авторитетный в военной среде генерал Владимир Рубан.

Среди рекомендаций — пристроить «ветеранов» АТО на хлебные места, чтобы они не примкнули к оппозиции, и «мягкой силой» воздействовать на Донбасс по линии соприкосновения, подготавливая его «реинтеграцию» с Украиной.

«Наиболее уязвимой перед российским влиянием» в докладе Chatham House признается Белоруссия, «угрозы» которой со стороны России расписываются как тотальные. «Тройка» основных, как преподносят авторы доклада, составляют проблемы идентичности (Запад пеняет Минску за его русскоязычие), информационной зависимости и «чрезмерного» влияния РПЦ. Исходя из этого, в докладе буквально до небес превозносится «опыт» Белорусского школьного общества с изданием написанных на Западе учебников на белорусском языке, что, по мнению авторов, полностью соответствует политике «мягкой белорусизации», которой потворствует, тем не менее, обвиняемый во всех «смертных» грехах режим Александра Лукашенко.

Однако если говорить о Лукашенко, то очень наглядным выглядит следующий пассаж из лондонского доклада. «С момента распада Советского Союза Беларусь остается в сфере интересов России, никогда не пытаясь полностью освободиться от него, — читаем в документе. — В лучшем случае президенту Лукашенко дипломатическими колебаниями удалось поднять ставки на лояльность его страны России. Его режим делал вид, что смотрит на Запад, симулируя сближение с ЕС или обещая демократические реформы, тем самым побудившие Россию возобновить субсидирование белорусской экономики из страха потерять стратегического союзника».

Как видим, шараханья официального Минска из стороны в сторону и заигрывания с Западом на самом Западе особого понимания не встречают. Западные центры требуют от Белоруссии не «многовекторности», а вассальной зависимости по украинской модели; с радостью принимая уступки Лукашенко, они в ответ лишь задирают градус критики белорусского лидера, и, на наш взгляд, у Минска нет оснований рассчитывать на их более терпимый подход.

Особенно интересно то, что в «религиозной» части «анализа» Chatham House не нашел отражения известный факт попыток «наведения мостов» с Ватиканом, из чего следует, что расчеты на «особые» отношения со Святым престолом не оправдались. Просто игра Запада с Белоруссией как шла, так и продолжает идти «на две руки», по принципу двух следователей — «доброго» (папа Франциск) и «злого» (США, НАТО, ЕС, ОБСЕ и пр.).

В Молдавии, если верить Chatham House, с «чрезмерностью» российского влияния те же «основные проблемы», что и в Белоруссии, кроме первой. Вместо «идентичности» британских «друзей» молдавского народа очень сильно заботит критическое состояние политической сферы, в чем, как следует из доклада, эта республика переплевывает даже Украину.

Вторая и третья «проблемы» — российское «доминирование» в СМИ, а также безраздельное влияние РПЦ. Правда, критикуя «пророссийскость» президента Игоря Додона, авторы доклада проговариваются «по Фрейду», выдавая «в эфир» сентенцию следующего содержания. «Отношения между Демократической и Социалистической партиями формируют некий симбиоз. «Демократы» легитимируют европейскую ориентацию, определяя в оппозицию к ней социалистов, которые, в свою очередь, используют «демократов» в качестве удобного «общественного врага», наличие которого позволяет им заручиться поддержкой своей пророссийской повестки».

Если продолжить эту мысль, чего публикаторы, к сожалению, не делают, то напрашивается вывод о том, что Россию на молдавской теме просто «разводят» опытные кукловоды, среди которых Влад Плахотнюк, олигарх, которому дружно приписывается эксклюзивное влияние некоронованного «хозяина республики», на самом деле сам не более чем кукла, надетая на западную руку.

Хотя авторы и пытаются выдать его деятельность за «содействие» Кремлю, утверждая, что медиасфера «монополизирована» им и Додоном, видно, что речь в данном случае скорее идет о крайнем непрофессионализме информационных кадров, а не о «добром», «пророссийском» умысле самого Плахотнюка. Или Додона, который обвиняется еще и в том, что его поддерживает Молдавская православная церковь, по признанию авторов, «очень влиятельная», объединяющая до 80% «религиозных верующих».

Впечатляет и крайне уничижительная оценка молдавского «гражданского общества», которое, по мнению специалистов Chatham House, «не в состоянии рассмотреть связь между российской пропагандой и его («гражданского общества») использованием в политических целях».

Что касается СМИ, то «докладчики» подчеркивают неконкурентоспособность не только собственно молдавских, но и румынских программ, косвенно признавая тем самым деятельное участие Бухареста в антироссийской пропаганде. В противоположность этому сами за себя говорят признаваемые авторами 12,5% удельного веса в интернет-трафике информагентства «Спутник».

И внимание: Chatham House открытым текстом называет главную агентуру влияния (в лексике доклада, «светлое пятно»), работающую в Молдавии при поддержке того же USAID — онлайн-платформу «StopFals!» (аналог финансируемой оттуда же украинской «StopFake!»), управляемую Ассоциацией независимой прессы (API), созданную в 2015 году под эгидой Центра независимой журналистики (CJI) и Ассоциации Независимого телевидения «Журналистика Молдовы» (ATVJI).

Выводы доклада, сведенные в расплывчатые и неконкретные «Программные рекомендации», относящиеся ко всем трем республикам, в значительной мере отражают недовольство его авторов развитием событий и пестрят термином «должно», «должны» и так далее, который применяется к месту и не к месту. Похоже, что в лондонском «think tank» просто не чувствуют разницу между «должны» и «могут». А еще до конца не знают, что делать дальше, ибо регулярно вбрасываемое для подрыва российского влияния финансирование не то чтобы не дает результатов, но результаты непропорциональны вложениям.

Ибо, надо полагать, значительная их часть банально разворовывается «прагматизированным» активом прозападных НПО, которых, кроме этого финансирования, в общем-то ничего не интересует. И они готовы сменить любого старого хозяина на нового, если последний позволит лучше поживиться. В этом низком «качестве» исполнительского материала, ограниченном непрофессионализмом и беспринципностью агентуры западного влияния, кстати, заключена проблема прозападных НПО и в Российской Федерации. И их хозяева и спонсоры (или, выражаясь языком доклада, «доноры») пока не отыскали сколько-либо эффективных способов решения этой проблемы.

Примеров такого прочтения «рекомендаций» множество, приведем самый минимум:

— «Доноры должны поддерживать проекты, стимулирующие вовлечение граждан в процесс разработки политики, эффективные общественные консультации и развитие местной демократии» (о «Государственном строительстве»);

— «Правительства должны стремиться лучше информировать граждан об основных направлениях государственной политики и ключевых реформах» (о «Стратегических коммуникациях»);

— «Концепция «активной гражданской позиции» должна более четко выражаться в помощи доноров программы. Поощрение участия граждан и связей между организациями гражданского общества и гражданами могло бы расширить круг участников гражданского общества» (о «Социальной сплоченности») — умри, лучше не скажешь!

«Активность» гражданской позиции поставлена в зависимость от размеров «донорства», вот как. Воистину, цинизм — высшая форма откровенности! Мы и раньше понимали, что «гражданское общество» это не общество граждан, а совокупность проплаченного извне актива подрывных НПО, а в докладе Chatham House нам об этом сказали, как говорится, без обиняков.

Ну, и так далее.

Можно долго и пространно, по пунктам, расписывать контрмеры, встречные по отношению к «изысканиям» и ухищрениям западных «подрывников», а можно просто и коротко констатировать, что все не так уж и плохо. И, как говорил Бисмарк, все «хитроумные» происки и козни против России вновь и вновь разбиваются о «непроходимую тупость» ответа на эти вызовы. А также, добавим, о запредельную коррумпированность завербованного под выполнение подрывных задач на местах антироссийского актива.

Это не означает, что можно и дальше все пускать на самотек, ибо ресурс инерции ограничен, а количественные усилия Запада, если им и дальше ничего не противопоставлять, угрожают неизбежным переходом в новое качество. Но это уже другая, большая и отдельная тема.