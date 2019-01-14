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Володин: Ситуация не оставляет возможности заявки на участие в ПАСЕ

Политика

Госдума выступит с заявлением

Москва, 14 января 2019, 19:22 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин не видит возможности возвращения российской делегации в ПАСЕ до тех пор, пока не будут восстановлены права делегации.

Нынешняя ситуация с регламентом Ассамблеи «не оставляет возможностей для подачи заявки на участие в работе ПАСЕ», сказал Володин «Парламентской газете».

«Если регламент Ассамблеи не будет изменен, то нам нет смысла участвовать в этой структуре и перечислять на её нужды большие средства в качестве взносов», — заявил он, напомнив, что Россия входит в первую тройку стран, которые платят самые большие взносы в ПАСЕ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос участия России в ПАСЕ будет обсуждаться 16 января на специальном заседании комитета Госдумы по международным делам, 17 января нижняя палата парламента примет заявление в связи с ситуацией вокруг своего участия в сессии ПАСЕ.

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