Китай меняет вывеску: Пекин отказывается от «Одного пояса – Одного пути»

Пекин, , 19:05 — REGNUM Смена названия одной из ключевых проектов Китая «может быть связана с нарастанием сопротивления реализации китайской инициативы и рядом достаточно громких провалов, связанных с нею, в прошедшем году», заявил старший преподаватель Уральского федерального университета, востоковед Дмитрий Желобов, комментируя информацию о том, что Пекин, возможно, откажется от названия «Один пояс — Один путь» и заменит его на «Шелковый путь».

Аналитик акцентирует внимание на том, что пока независимого подтверждения этой информации нет, и поэтому сохраняется вероятность того, что это только слухи.

«Тем не менее, если это правда, то это значимо. 带一路 («Один Пояс — Один Путь») — ключевая внешнеполитическая формула Си Цзиньпина. Она подразумевает реализацию китайской инициативы по двум направлениям: «Новый Морской Шелковый Путь 21 века» и «Экономический Пояс Шелкового Пути». По условиям задачи, так сказать, она должна быть яркой вывеской над существующими и будущими китайскими инвестиционными проектами по всему миру, в том числе в высокорисковых странах. Поэтому она должна быть достаточно расплывчата и в то же время быть загружена ценностями исторического наследия и будущего развития. Всё, как любят китайцы. К расплывчатой формуле можно «привязать» существующие и будущие успехи и «отвязать» провалы», — пояснил он.

По мнению собеседника, «изменение формулы с 带一路 («Один Пояс — Один Путь») на 丝路 («Шелковый путь»), если оно действительно произойдет, может означать отказ от акцента на двухкомпонентности инициативы («Новый Морской Шелковый Путь 21 века» и «Экономический Пояс Шелкового Пути»), что сделает формулу еще более размытой, чем она есть сейчас».

«КНР может пожертвовать «Экономическим Поясом Шелкового Пути» в том виде, в каком он существует сейчас, перестав акцентировать внимание на экономическом продвижении через Синьцзян и Центральную Азию на Средний Восток», — подчеркнул востоковед.

Дмитрий Желобов добавил, что оценка этой идеи во многом будет зависеть от «отношения к китайскому экономическому присутствию в сопредельных странах».

"Для Центральноазиатского региона это может быть плохая или, напротив, хорошая новость — с учетом вышеперечисленных обстоятельств», — подытожил Дмитрий Желобов.