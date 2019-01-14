Киев начнет пропагандировать «АТО» в школах через Союз ветеранов войны

Киев, , 19:22 — REGNUM Украинское министерство по делам ветеранов будет заниматься военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи, заявила глава ведомства Ирина Фриз в ходе встречи с представителями Всеукраинского союза ветеранов войны, сообщает 14 января «Укринформ».

По ее словам, ведомство планирует включиться в работу союза ветеранов войны, чтобы через его площадки продвигать свою пропагандистскую идеологию. В частности, речь идет о пропаганде участия в миротворческих войнах и гражданской войне в Донбассе против собственного народа.

Глава союза ветеранов Владимир Попович поддержал инициативу министерства и заявил, что его организация «объединяет ветеранов всех поколений».

Напомним, ветераны Великой Отечественной войны сражались в 1941—1945 годах против нацистской Германии, которая намерена была окончательно «решить русский вопрос». Современная же украинская армия воюет на стороне бандеровцев, которые ничем не отличались от немецких фашистов по своей кровожадной идеологии.

И именно этих украинских военнослужащих, убивающих детей и мирных жителей в Донбассе, киевский режим пытается приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны, хотя между ними объективно нет ничего общего.