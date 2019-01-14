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Правительство Украины пообещало построить более 500 сельских амбулаторий

Политика

Но пока что построили только 10 амбулаторий

Правительство Украины пообещало построить более 500 сельских амбулаторий
Иллюстрация: Gov.ua
Геннадий Зубко

Киев, 14 января 2019, 19:13 — REGNUM  На Украине начали строить 517 амбулаторий в сельской местности, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 14 января «Укринформ».

По его словам, амбулатории начали строиться в течение года. Также 4,233 тыс. сельских амбулаторий были объединены в единую сеть. При этом Зубко отметил, что 688 амбулаторий из тех, что объединены в единую сеть, требуют реконструкции. Также пока что в эксплуатацию были введены только 10 новых сельских амбулаторий.

Напомним, в рамках медицинской реформы Киев заявил, что в селах будет вводиться телемедицина. Каким образом это будет реализовано — неизвестно, так как доступ к широкополосному интернету на Украине имеют только 4% сел.

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Медицина
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