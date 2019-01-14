Грозившая Польше санкциями Литва начала консультации с Варшавой

Вильнюс, , 18:36 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 14 января, провёл телефонные переговоры со своим польским коллегой Матеушем Маровецким на которых обсудил запрет Польшей экспорта литовской свинины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Договорились, что эту проблему необходимо решать в сущности, инициируются двусторонние консультации и переговорный процесс. В ближайшее время должны состоятся встречи министров сельского хозяйства двух стран, при необходимости подключатся руководители напрямую ответственных за сектор ведомств», — цитирует слова Сквернялиса его пресс-служба.

Напомним, министерство сельского хозяйства Литвы 4 января объявило, что в ведомстве рассматривается план о возможном введении в отношении Польши торговых санкций — запрета ввоза в Литву свинины. Поводом стало аналогичное решение Польши из-за эпидемии африканской свиной чумы в Литве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве эпидемия АЧС продолжается уже свыше пяти лет, а инфекция в итоге перекинулась в Латвию (откуда в Эстонию), Польшу и Калининградскую область РФ.

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