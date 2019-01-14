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Пекин протестует против участия Запада в военных проектах Тайваня

Политика

И требует неукоснительно соблюдать принцип одного Китая

Пекин, 14 января 2019, 18:32 — REGNUM  КНР жестко выступает за соблюдение принципа одного Китая и требует от США неучастия американских предприятий в разработке и производстве тайваньских подводных лодок, сообщает 14 января Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Выступая на ведомственном брифинге в Пекине, дипломат категорически высказалась против поставок любыми государствами любых вооружений и военных технологий тайваньскому режиму. Заинтересованные стороны, по ее словам, должны осознать всю пагубность подобных шагов. Хуа Чуньин предупредила об осторожности в вопросах, связанных с Тайванем, ибо они влияют на двусторонние отношения с Китаем и вредят миру и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Отметим, что, помимо США, в проекте по созданию подводных лодок на Тайване готовность участвовать изъявил ряд европейских и азиатских стран, в том числе Индия и Япония.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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