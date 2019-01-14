Пекин протестует против участия Запада в военных проектах Тайваня

Пекин, , 18:32 — REGNUM КНР жестко выступает за соблюдение принципа одного Китая и требует от США неучастия американских предприятий в разработке и производстве тайваньских подводных лодок, сообщает 14 января Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Выступая на ведомственном брифинге в Пекине, дипломат категорически высказалась против поставок любыми государствами любых вооружений и военных технологий тайваньскому режиму. Заинтересованные стороны, по ее словам, должны осознать всю пагубность подобных шагов. Хуа Чуньин предупредила об осторожности в вопросах, связанных с Тайванем, ибо они влияют на двусторонние отношения с Китаем и вредят миру и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Отметим, что, помимо США, в проекте по созданию подводных лодок на Тайване готовность участвовать изъявил ряд европейских и азиатских стран, в том числе Индия и Япония.