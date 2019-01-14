Сальвини: в 2019 году Италия выслала мигрантов больше, чем приняла

Рим, , 18:24 — REGNUM В 2019 году в Италию прибыли 53 нелегальных мигранта, а депортированы — 73, впервые за последние годы из страны было выслано мигрантов больше, чем впущено, заявил на пресс-конференции в Риме в понедельник, 14 января, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Сальвини также отметил, что в понедельник в Барселоне был задержан один из кораблей, перевозивший нелегальных мигрантов. Правительство Италии поддерживает заимствование своей политики по вопросу о миграции другими странами ЕС, чем меньше будет бизнеса на перевозках нелегалов, тем меньше будет жертв и тем быстрее будет идти процесс развития африканских стран, отметил вице-премьер.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на той же пресс-конференции констатировал «изменение отношения» в Евросоюзе к вопросу о нелегальной миграции. Если бы такого изменения не произошло и власти ЕС продолжали бы оставлять отдельные страны один на один с проблемой миграции, это создавало бы риски развала ЕС, сказал Конте.

Как сообщалось ранее, на той же пресс-конференции Сальвини прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, который неожиданно для наблюдателей заявил о том, что разделяет с Сальвини «одни и те же приоритеты» и что Евросоюз «продолжит поддерживать Италию» в вопросе нелегальной миграции.

Резкая смена риторики сделана ввиду предстоявших выборов в Европарламент, полагают наблюдатели. Сальвинии, в свою очередь, выразил свое удовлетворение словами Аврамопулоса и предложил Еврокомиссии подтвердить свои заявления реальными действиями.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Еврокомиссия меняет риторику: у нее и Сальвини «одни и те же приоритеты»