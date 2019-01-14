В Кремле назвали темы переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ

Москва, , 18:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в Москве обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В развитие договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами», — говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны обменяются мнениями «по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня», информирует пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр иностранных дел Японии Таро Коно по итогам встречи со своим российским Сергеем Лавровым сообщил, что переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ состоятся 22 января во второй половине дня.

Напомним, премьер-министр Японии будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению российского лидера. Ранее Абэ уже заявил журналистам, что в ходе встречи с Путиным намерен решительно продвинуться в вопросе мирного договора и территориальных претензий Японии к России.

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