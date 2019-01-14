Еврокомиссия меняет риторику: у нее и Сальвини «одни и те же приоритеты»

Рим, , 18:05 — REGNUM Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в понедельник, 14 января, написал на своей странице в Twitter, что он разделяет с вице-премьером Италии, главой МВД Маттео Сальвини «одни и те же приоритеты».

В число этих приоритетов входит защита границ и сотрудничество с «третьими странами» (откуда нелегальные мигранты прибывают в ЕС) ради снижения миграционных потоков и депортации нелегалов. «Европа продолжит поддерживать Италию», — отметил Аврамопулос.

Наблюдатели отмечают резкий контраст этих слов с теми заявлениями, которые делали представители Еврокомиссии (хотя и не Аврамопулос) ранее, когда критиковали новое правительство Италии за ограничение миграции, почти не выбирая выражений.

Сальвини на пресс-конференции в Риме в понедельник отметил, что он «очень доволен» этим заявлением еврокомиссара и теперь ждет, что слова будут подкреплены действиями. К примеру, ЕС может «забрать» у Италии те 670 мигрантов, которые давно уже обещает забрать.

При этом вице-премьер добавил, что его диалог с Аврамопулосом всегда был гораздо более эффективным, чем с другими членами Еврокомиссии.

Наблюдатели при этом отмечают, что резкая смена риторики и выход на первый план греческого еврокомиссара (вместо ранее критиковавших Италию других членов комиссии) связан, очевидно, с предстоящими в мае 2019 года выборами в Европарламент: граждане Евросоюза не разделяют поддержку нелегальной миграции со стороны евробюрократов.

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