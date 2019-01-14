Президент Узбекистана связал наследие СССР и Тимура: «Народ и армия едины»

Ташкент, , 18:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил вооруженные силы республики с профессиональным праздником, который отмечается в стране 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В эти праздничные дни мы как никогда прежде глубоко чувствуем, насколько тесно связаны, неотделимы друг от друга Родина, народ и армия», говорится, в частности, в послании.

По словам президента, сегодня, следуя жизненному принципу «Армия и народ — едины!», осуществляют свою деятельность органы власти и управления всех уровней, махали (органы самоуправления граждан), молодежные, женские, ветеранские организации, образовательные учреждения, широкая общественность.

«Это наглядно свидетельствует о том, что защита Родины становится для всех нас не только важной задачей, но и священным долгом», подчеркнул президент.

Мирзиёев также указал, что только в 2019 году для военнослужащих будет построено 116 многоэтажных домов на основе льготных кредитов, свыше 700 детям военных будут предоставлены государственные гранты для обучения в высших учебных заведениях.

«Будет также последовательно продолжена масштабная работа по благоустройству военных городков, созданию в них современной инфраструктуры», указал верховный главнокомандующий.

Он также предложил перед принятием военной присяги внедрить порядок, когда солдаты и курсанты должны будут продемонстрировать свои знания по предмету «История Узбекистана» и книге «Уложения Темура» (автобиография Амира Темура, Темурлана — средневекового завоевателя).

Президент также указал на необходимость военно-патриотического воспитания населения и выразил надежду, что «известные ученые, писатели и поэты, деятели культуры, вся творческая интеллигенция будут работать в этом направлении».