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Президент Польши об убийстве мэра Гданьска: «Мы не должны мириться с этим»

Политика

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался после нападения на благотворительном концерте

Варшава, 14 января 2019, 17:58 — REGNUM  Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича в результате нападения на него неизвестного с ножом. Соответствующую запись он разместил 14 января в своём микроблоге в Twitter.

«Присоединяюсь к скорби и молитвам его друзей и близких и всех людей доброй воли. Я прошу Господа Бога о помощи семье погибшего. Враждебность и насилие привели к самым трагическим последствиям и боли. Мы не должны мириться с этим», — написал президент.

Напомним, 53-летний мэр Гданьска Павел Адамович скончался сегодня в больнице после того, как накануне неизвестный нанёс ему несколько ножевых ранений во время благотворительного мероприятия по сбору средств для помощи медицинским учреждениям.

В момент, когда Адамович произносил речь, на сцену вышел молодой человек, который прокричал, что просидел пять лет в тюрьме, будучи невиновным, и поэтому сейчас убьёт мэра.

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