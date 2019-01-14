МИД России призывает обсудить переименование Македонии в Совбезе ООН

Москва, , 17:43 — REGNUM Вопрос о переименовании Македонии должен рассматриваться в Совете Безопасности ООН в соответствии с резолюцией от 1993 года. Об этом говорится в комментарии, распространённом 14 января пресс-службой МИД России.

Как отмечается, российская сторона рассматривает принятие парламентом Македонии закона об изменении конституции в рамках соглашения с Грецией как «продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО».

В МИД России подчёркивают, что данный процесс осуществляется в нарушение македонского законодательства. При этом игнорируются позиция президента Македонии Георгия Иванова и мнение большинства населения страны, отвергающего «преспанскую сделку».

«Продолжающиеся в Скопье и других македонских городах акции протеста демонстрируют глубокую поляризацию общества. Очевидно, что подобный способ решения вопросов, имеющих национальное значение для будущего страны, не является отражением воли её народа и не может служить инструментом долгосрочного урегулирования проблемы госнаименования», — говорится в комментарии.

В Москве также обращают внимание на то, что в Афинах Преспанское соглашение «проталкивают в обход мнения граждан страны», и «о референдуме по этому вопросу, затрагивающему коренные национальные интересы, речи не идёт».

«О взрывоопасности ситуации, чреватой подрывом стабильности и безопасности на Балканах, красноречиво свидетельствуют также последние события в Греции — выход из правительственной коалиции главы «Независимых греков» Паноса Камменоса, выступающего против Преспанского соглашения, запуск процедуры о вотуме доверия кабинету министров», — отмечают в МИД.

Подчёркивается, что позиция России по македонскому вопросу остаётся неизменной и заключается в том, что устойчивое решение должно быть найдено «без внешнего давления, навязывания извне сроков и условий, с опорой на широкую общественную поддержку — как в Македонии, так и в Греции — и исключительно в рамках правового поля».

«Исходим из того, что данный вопрос должен быть рассмотрен Советом Безопасности ООН в соответствии с пунктом 3 резолюции СБ ООН 845», — заключают в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, парламент Македонии на заседании 11 января утвердил в окончательном чтении законопроект о внесении поправок в конституцию, предусматривающих переименование страны в рамках соглашения с Грецией, которое открывает бывшей югославской республике путь в Европейский союз и НАТО.

Законопроект, предусматривающий переименование страны в Северную Македонию, теперь должен подписать президент Георгий Иванов. Однако глава государства, выступающий против соглашения с Грецией, ранее уже заявил, что не станет подписывать документ.

Напомним, что МИД России ранее уже призывал вынести соглашение между Македонией и Грецией на обсуждение Совета Безопасности ООН, напомнив о соответствующей резолюции СБ ООН от 18 июня 1993 года.

Указанный документ содержит призыв к генеральному секретарю ООН представить Совету Безопасности доклад по результатам переговоров между Грецией и Македонией об урегулировании спора, после чего, как предполагается, совет должен будет «возобновить рассмотрение этого вопроса в свете данного доклада».

В МИД Македонии позднее заявили, что СБ ООН не должен ни обсуждать, ни принимать каких-либо решений по соглашению между Скопье и Афинами, а будет лишь проинформирован о достигнутых сторонами договорённостях.

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