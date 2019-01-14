Глава МИД Японии: Встреча Путина и Абэ состоится 22 января

Москва, , 17:39 — REGNUM Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пройдут в Москве 22 января во второй половине дня. Об этом сегодня, 14 января, заявил журналистам министр иностранных дел Японии Таро Коно по итогам переговоров со своим коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Коно рассказал, что в ходе сегодняшних переговоров стороны провели подготовку визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию.

«Мы пришли к согласию о том, что в ходе визита в Россию переговоры на высшем уровне пройдут 22 января во второй половине дня», — рассказал Коно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японский премьер-министр Абэ придает этому визиту большое значение. У себя на родине в интервью различным СМИ он неоднократно заявлял, что в ходе переговоров с Путиным намерен решительно продвинуть вопросы заключения мирного договора между двумя странами и японские территориальные претензии к России.

Стоит отметить, что снова занять пост премьер-министра в минувшем году Абэ смог во многом благодаря свои многочисленным обещаниями добиться от России передачи Японии как минимум четырех островов Курильской гряды. Сделать это Абэ хочет через, как он считает, хорошие личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Заявление Абэ о том, что в вопросе Курил уже всё практически решено и в Москву он едет, чтобы поставить окончательную точку, вызвало гнев Москвы. Абэ договорился до того, что Япония хочет заполучить Курильские острова вместе с российскими гражданами. Японский посол был вызван на Смоленскую площадь, где ему было указано на крайне странные заявления японских властей по вопросам мирного договора, которые искажают существующие договоренности лидеров России и Японии.

Сегодня в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Японии. По итогам переговоров глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что между Москвой и Токио сохраняются кардинальные разногласия по вопросу заключения мирного договора.