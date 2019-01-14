В Таджикистане появится российский батальон беспилотной авиации

Душанбе, , 16:56 — REGNUM К середине 2019 года на российской военной базе будет сформирован батальон беспилотной авиации. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр Центрального военного округа Минобороны России.

«В состав нового подразделения войдут роты малой и ближней дальности, вооруженные комплексами с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10», «Леер-3» «Элерон», «Гранат» и «Тахион». Также в состав батальона войдет отряд большой дальности, оснащенный комплексом с БЛА «Форпост», — сказано в сообщении.

Таким образом, усиление российского военного объекта позволит повысить возможности для ведения разведки, а также улучшить корректировку огня танковых и артиллерийских подразделений, уточнили в ведомстве.

Напомним, 201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный вне ее территорий. Соглашение от 2012 года предусматривает нахождение соединения на территории Таджикистана до 2042 года.