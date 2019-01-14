Понедельник, 14 Января 2019 года
16:56:51 МСК

В Таджикистане появится российский батальон беспилотной авиации

Политика

Для повышения возможностей российской военной базы по ведению разведки и корректировке огня

Душанбе, 14 января 2019, 16:56 — REGNUM  К середине 2019 года на российской военной базе будет сформирован батальон беспилотной авиации. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-центр Центрального военного округа Минобороны России.

«В состав нового подразделения войдут роты малой и ближней дальности, вооруженные комплексами с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10», «Леер-3» «Элерон», «Гранат» и «Тахион». Также в состав батальона войдет отряд большой дальности, оснащенный комплексом с БЛА «Форпост», — сказано в сообщении.

Таким образом, усиление российского военного объекта позволит повысить возможности для ведения разведки, а также улучшить корректировку огня танковых и артиллерийских подразделений, уточнили в ведомстве.

Напомним, 201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный вне ее территорий. Соглашение от 2012 года предусматривает нахождение соединения на территории Таджикистана до 2042 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
201-я российская военная база в Таджикистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить