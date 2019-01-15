Почему Прибалтика теряет цену и для России, и для Запада

Москва, , 06:11 — REGNUM Риторика, взятая руководством прибалтийских стран в отношении «агрессивных намерений России», становится особенно истеричной сейчас, когда Прибалтика всё больше теряет свою значимость как для России, так и для западных хозяев прибалтийских политических «элит». О тех фактах, которые подтверждают именно такую точку зрения, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Будучи «витриной социализма», прибалтийские республики при СССР потребляли значительное количество дотаций, передаваемых им другими советскими республиками. Бурно развивались промышленность и инфраструктура, сфера услуг и туризм. После развала СССР все эти преимущества Латвии, Литвы и Эстонии были утрачены, причем первой под нож попала промышленность, уничтоженная западными «освободителями». Вместо нее прибалтийские республики стали получать дотации, достаточные для поддержания политической стабильности, и не более.

Результат известен: обезлюживание из-за эмиграции (вызванной разными причинами) и снижения рождаемости. Мало того, уходя от советского наследства, страны Прибалтики экономически оказались завязаны на транзит российских грузов, который неуклонно сокращается из-за того, что Россия выстраивает логистику в обход, всё больше используя собственные терминалы под Санкт-Петербургом.

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