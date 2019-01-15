Почему новая «церковь» Украины не переживает об отсутствии общего признания

Киев, , 05:05 — REGNUM Новая украинская «церковь» имеет заметные трудности с признанием своего статуса православными Церквями мира. Почему, тем не менее, для Киева это не представляет повод для огорчений, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Признавать новую «церковь» Украины отказались Русская, Антиохийская, Александрийская, Сербская, Польская и Болгарская православные церкви. Что же до Элладской церкви, ее синод вообще уклонился от рассмотрения данной проблемы, посчитав, что заниматься ей должен Собор Иерархии. Когда состоится Собор — неизвестно.

То, что отказ признавать ПЦУ не является следствием особой поддержки именно России, подчеркнул патриарх Сербский Ириней:

«Не болеем ни за Константинополь, ни за Россию, а придерживаемся канонов, в которых все чётко указано. Украинская православная церковь была в составе Русской православной церкви, после получила автономию и сегодня существует на Украине. Эта Церковь насчитывает около 90 епархий, 90 епископов и наибольшее количество верующих … Относительно других церквей в Украине всё понятно: если отбросить политику, то канонический момент очень ясный… Желание сильных мира сего иметь лучший контроль на этой земле. На этот путь стал и патриарх Константинопольский, не консультируясь ни с кем, вероятно, в согласии с некоторыми другими силами этого мира, принял катастрофическое решение. Таким образом, раскол в Украине будет узаконен и продлён».

И тем не менее, Киев добивался признания только одного патриархата — Константинопольского, а, получив его, не спешит переживать по поводу непризнания со стороны прочих. Интерес к этому признанию может быть только как к средству, которое в будущем поможет избавиться от «опеки» Константинополя.

О других новостях украинской церковной сферы читайте в статье: «Катастрофическое решение»: раскол на Украине продлён и узаконен

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