Никакой выгоды: о начале войны России с Украиной

Москва, , 16:08 — REGNUM Тот редкий случай, когда хотя бы частично можно согласиться с украинскими стратегами — опасаться нападения России у властей Украины нет причин. Поскольку никакой выгоды России даже самая победоносная война на этом направлении не принесёт, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Кроме неизбежного усиления международного давления на Россию и наращивания группировок НАТО у наших новых границ, необходимости подавлять нацистское подполье на новообретенных территориях, России ещё и содержать эти регионы с разрушенной экономикой придётся, — пояснил эксперт. — При этом единственное, чем была ценна и интересна Украина — газовая труба — стремительно теряет ценность. Думаю, усилия России по развитию альтернативных маршрутов транзита однозначно свидетельствуют о том, что стратегических планов по завоеванию Украины у Кремля нет».

«Хотя не исключено, что некоторое обострение возможно по инициативе украинской стороны — в преддверии выборов Порошенко вполне способен на такие провокации», — высказал свое мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший украинский военный контрразведчик генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что до украинских президентских выборов вероятность масштабного военного конфликта между Россией и Украиной незначительна.

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