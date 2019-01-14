Разногласия между РФ и Японией по мирному договору сохраняются – Лавров

Москва, , 16:00 — REGNUM Несмотря на диалог между Москвой и Токио по мирному договору, между двумя сторонами по-прежнему сохраняются существенные разногласия по этому вопросу. Об этом по итогам сегодняшних переговоров в Москве с министром иностранных дел Японии Таро Коно сделал заявление глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия — позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили», — передаёт канал «Россия 24» слова главы российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров отметил, что стороны договорились работать на основе советско-японской декларации 1956 года, и политическая воля лидеров двух стран «полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает этот диалог активизировать».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 января, в Москве состоялся первый раунд российско-японских переговоров по мирному договору. Делегации сторон возглавили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Таро Коно.

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Напомним, договорённость вернуться к переговорам о заключении мирного договора между Россией и Японией на основе советско-японской декларации 1956 года была достигнута в ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. При этом Абэ заявил, что мирный договор между странами может быть заключен только после решения территориального вопроса, имея в виду претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.

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