На выборы липецкого губернатора могут пустить самовыдвиженцев

Липецк, , 15:55 — REGNUM Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников предложил допускать к выборам губернатора не только кандидатов от политических партий, но и самовыдвиженцев. Как сообщил сам депутат на своей странице в соцсети, соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение в областной совет.

Согласно законопроекту, принять участие в выборах главы региона смогут не только партийные кандидаты, но и самовыдвиженцы. Для этого им нужно будет собрать около пяти тысяч подписей избирателей. Муниципальный фильтр Хомутинников также предложил снизить — с 7 до 5%.

Выборы главы администрации Липецкой области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов, назначенный на пост после отставки Олега Королёва в 2018 году, также является беспартийным.