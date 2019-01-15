Литовская «свобода», за которую боролись под руководством КГБ

Вильнюс, , 03:11 — REGNUM Генераторы ненависти в виде отрядов сетевых комментаторов, т.н. «эльфов», взяты на вооружение официальной Литвой? Защита провластной точки зрения на просторах интернета становится все более интенсивной в литовском информпространстве в преддверии президентских выборов. О том, как нагнетание страха и ненависти по отношению к России становится оправданием для лжи и искажения истории с целью защитить сомнительные достижения нынешней литовской власти, рассказывает автор ИА REGNUM Ярас Валюкенас.

Охота на инакомыслие разворачивается в Литве все шире. Это касается и предлагаемых на уровне Сейма инициатив по цензуре СМИ, и агрессивной пропаганды «противостояния русской агрессии». Политика Литвы, берущая свое начало в эпоху развала СССР, которую можно назвать «ландсбергизмом», вся построена на этом вымышленном, но таком политически прибыльном противостоянии с Россией. Может быть, литовские граждане устали от этой лживой риторики и существует вероятность, что избиратель проголосует на грядущих литовских выборах «не за того» кандидата?

Иначе как объяснить столь яростную волну пропаганды, пытающуюся захватить и интернет, пропаганды, основанной на полуправде и недомолвках по поводу современной литовской истории. Вроде игнорирования того факта, что инициаторы «литовского освобождения» в 90-е годы прошлого века плотно сотрудничали по этому вопросу с КГБ СССР.

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