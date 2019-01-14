Архангельский губернатор объяснил отсутствие прописки в регионе

Архангельск, , 16:54 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объяснил журналистам, почему не имеет прописки в регионе, которым руководит.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции глава региона, которому периодически ставят в вину калининградскую прописку, заявил, что прописаться в Архангельской области «не так просто».

«В служебном жилье я прописаться не могу, а своего пока не имею», — заявил он.

Игорь Орлов сообщил, что намерен купить дом, но поиски подходящего успехом пока не увенчались — то дорого, то соседи шумные.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно декларации за 2017 год, в долевой собственности у губернатора Архангельской области — дом площадью 103,3 квадратных метра (1/3) и участок в восемьсот квадратных метров (1/3).

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