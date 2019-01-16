Украинская «автокефалия» для польских православных неприемлема

Варшава, , 02:05 — REGNUM Принятое украинским политическим руководством решение о поддержке церковных раскольников и создании «автокефальной церкви» может подставить под удар украинских православных во всем мире. В чем видит опасность в связи с украинским церковным расколом предстоятель Польской православной церкви митрополит Савва, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В интервью, данном изданию Polityka, митрополит Савва указал на прямые свидетельства незаконности создания «украинской автокефальной церкви» с точки зрения веками устоявшегося церковного права. Константинопольский патриарх Варфоломей не может самостоятельно «вернуть из раскола» лиц, признанных раскольниками Московским патриархатом. В нарушении Варфоломеем канонического права митрополит Савва видит угрозу и для ситуации с православными украинцами в Польше.

Не станет ли ситуация с раскольниками средой, в которой вольготно себя будут чувствовать всякого рода радикалы, вроде запрещенного в РФ «Правого сектора»? Ведь в Польше нет других православных храмов, кроме находящихся в юрисдикции Польской православной церкви? Как же решиться вопрос с «православием» миллиона украинских гастарбайтеров, если некие силы начнут его усиленно поднимать?

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