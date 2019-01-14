Социологи: правящий в ЕС альянс потеряет большинство в Европарламенте

Рим, , 15:31 — REGNUM Либеральные партии увеличат свое представительство в новом составе Европарламента в полтора раза, а правые партии — почти вдвое, отмечают эксперты Europe Elects в понедельник, 14 января.

По мнению социологов, правые (к которым относят прежде всего Маттео Сальвини и Марин Ле Пен) вместо 5% получат на новых выборах 9%, а их фракция увеличится с 37 до 62 депутатов. В свою очередь либеральные партии могут получить 14% (вместо 9% на предыдущих выборах) и увеличить свою фракцию с 67 до 98 депутатов.

Эксперты полагают, что обе ныне правящие в ЕС партии резко сократят свое представительство в парламенте: «социалисты» (в числе лидеров — главы Португалии, Испании и Швеции) со 191 до 129 (почти на 30%), «народники» (в числе лидеров — Ангела Меркель и Виктор Орбан) с 221 до 177 (на 20%).

Другими словами, согласно прогнозу, нынешний альянс потеряет большинство: при численности парламента в 750 депутатов вместо 412 кресел они будут занимать 306.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. Впоследствии депутаты и главы государств ЕС сформируют «правительство союза» — Еврокомиссию.