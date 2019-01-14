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В Иране призвали к сотрудничеству с «Талибаном»*

Политика

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Иране призвали к сотрудничеству с «Талибаном»*
Иллюстрация: Alwaght.com
Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Тегеран, 14 января 2019, 15:35 — REGNUM  Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Хашматулла Фалахат Пише призвал к сотрудничеству с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 января Anadolu Ajansi.

Политик подчеркнул, что подобные высказывания вовсе не означают дружеское расположение к террористам, а всего лишь говорят о необходимости ситуативного сотрудничества.

«В текущей ситуации мы считаем необходимым сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против растущего влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане», — отметил Пише.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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