В Иране призвали к сотрудничеству с «Талибаном»*

Тегеран, , 15:35 — REGNUM Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Хашматулла Фалахат Пише призвал к сотрудничеству с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 января Anadolu Ajansi.

Политик подчеркнул, что подобные высказывания вовсе не означают дружеское расположение к террористам, а всего лишь говорят о необходимости ситуативного сотрудничества.

«В текущей ситуации мы считаем необходимым сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против растущего влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане», — отметил Пише.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.