Губернатор Архангельской области собрался снова идти на выборы

Архангельск, , 15:26 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов намерен принять участие в выборах главы региона в 2020 году. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У меня сегодня нет никаких оснований отказываться от планов и задач, которые сформулированы региональной властью под моим руководством, не собираюсь отказываться и отходить от всего комплекса работ и не вижу оснований, чтобы отказаться и не участвовать в выборах 2020 года», — заявил Орлов.

Своим заявлением глава региона фактически опроверг слухи о своей скорой отставке в связи с возросшими протестными настроениями в регионе.

Напомним, Игорь Орлов руководит регионом с февраля 2012 года. 13 сентября 2015 года состоялись выборы губернатора Архангельской области, на которых Орлов с результатом 53,25% голосов одержал победу в первом туре.