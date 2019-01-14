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Почему бы и не перекусить: об очереди госслужащих США за едой

Политика

В целом верится с трудом, но отдельные случаи вполне возможны

Почему бы и не перекусить: об очереди госслужащих США за едой
Erik Drost
Капитолий

Москва, 14 января 2019, 15:17 — REGNUM  В то, что всё правительство США в полном составе пошло вставать в очередь за бесплатной едой, верится с трудом, но отдельные случаи вполне возможны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Во время шатдауна, как известно, правительство останавливает свою работу без сохранения содержания. То есть сотрудники соответствующих министерств и ведомств за время вынужденных «каникул» остаются без зарплаты.

«Вряд ли правительство Соединенных Штатов состоит их малоимущих людей, но, с другой стороны, если тебе предлагают бесплатную еду достойного качества (а подобное практикуется в США для нуждающихся), почему бы и не перекусить», — полагает эксперт.

Тем более, что это блестящий политический демарш — мол, «посмотрите, до чего довел страну наш президент! Министрам приходится стоять в очереди за бесплатной едой. Из-за каких-то 5 миллиардов долларов на строительство забора на границе с Мексикой».

«Полагаю, в любом правительстве любого государства найдутся желающие не упустить возможности сделать столь эффектный ход, конечным потребителем которого является, безусловно, электорат», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительственный кризис в США привел к тому, что не получающие зарплату с конца декабря 2018 года госслужащие начали выстраиваться в очереди за бесплатными продуктами.

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