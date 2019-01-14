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Лужков опроверг слухи о возвращении в московскую власть

Политика

По его определению, информация является «полным бредом»

Лужков опроверг слухи о возвращении в московскую власть
Анастасия Сергеевна Федоренко
Юрий Лужков в кепке

Москва, 14 января 2019, 15:13 — REGNUM  Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не вернётся в московскую власть, передаёт 14 января слова экс-градоначальника РБК.

Лужков прокомментировал сообщения телеграм-каналов, которые предрекли выставление его кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу в 2019 году. Кроме того, ему прочили место нового председателя регионального парламента.

По его определению, информация является «полным бредом».

«Я об этом услышал впервые», — сказал бывший мэр.

Юрий Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 годы. Он был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Последние годы Юрий Михайлович занимается сельским хозяйством.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэр Москвы Лужков прокомментировал ситуацию с Тушинским тоннелем

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