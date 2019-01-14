Суд в Танзании перенес слушание дела оппозиционера

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:27 — REGNUM Слушание дела о «подстрекательстве», предъявленное члену парламента в округе Кигома в Танзании Зито Зубери Кабве, отложено до 29 января, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Обвинение было предъявлено Кабве сегодня, 14 января, в суде Кисуту города Дар-эс-Салам. Решение о переносе слушания было принято судьей Джанет Мтега.

По мнению стороны обвинения, 28 октября 2018 года лидер партии ACT Wazalendo Кабве во время пресс-конференции в главной резиденции оппозиционной партии «разжигал ненависть» между жителями страны и полицией.

Впервые Кабве был доставлен в суд 2 ноября 2018 года, он все еще отпущен под залог.