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Суд в Танзании перенес слушание дела оппозиционера

Политика

Оппозиционера Зитто Кабве обвиняют в подстрекательстве и разжигании ненависти в обществе

Дар-эс-Салам, Танзания, 14 января 2019, 15:27 — REGNUM  Слушание дела о «подстрекательстве», предъявленное члену парламента в округе Кигома в Танзании Зито Зубери Кабве, отложено до 29 января, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Обвинение было предъявлено Кабве сегодня, 14 января, в суде Кисуту города Дар-эс-Салам. Решение о переносе слушания было принято судьей Джанет Мтега.

По мнению стороны обвинения, 28 октября 2018 года лидер партии ACT Wazalendo Кабве во время пресс-конференции в главной резиденции оппозиционной партии «разжигал ненависть» между жителями страны и полицией.

Впервые Кабве был доставлен в суд 2 ноября 2018 года, он все еще отпущен под залог.

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