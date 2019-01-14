Городская дума Калуги подвела итоги работы за 2018 год

Калуга, , 15:02 — REGNUM В Калуге 14 января состоялось очередное заседание комитета Городской думы по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Павла Середина. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания были заслушаны отчёты главы городского самоуправления, заместителя председателя Городской думы и председателя комитета по правовому обеспечению местного самоуправления.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов в своём отчёте подвёл итоги работы депутатского корпуса и наметил приоритетные направления деятельности Городской думы.

«Результатом организации работы думы в 2018 году является проведение 27 заседаний и принятие 307 решений, — сообщил коллегам Александр Иванов. — За отчетный период была проведена работа по приведению устава Калуги в соответствие с федеральным законодательством. В целях совершенствования муниципальной нормативной базы были внесены изменения и дополнения в правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, положение о бюджетном процессе и положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом. В Законодательное собрание Калужской области были направлены четыре законодательные инициативы».

Глава городского самоуправления выразил благодарность членам комитета по правовому обеспечению местного самоуправления за активное участие в работе по совершенствованию устава Калуги и разработке законодательных инициатив. Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов сообщил, что за прошедший год на личном приёме к депутатам Городской думы обратилось 4 606 человек.

53% обращений были связаны с вопросами ЖКХ. Отчёты были приняты и вынесены на заседание Городской думы. Был одобрен план работы Городской думы на 2019 год. Также были одобрены поправки в положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга».

Поправки обеспечивают приведение документа в соответствие с федеральным законодательством. Изменяется перечень лиц, имеющих право инициировать публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития. Инициатором публичных слушаний теперь может выступить городской голова города Калуги.