В мэрии Екатеринбурга назвали имя главы департамента внутренней политики

Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM В администрации Екатеринбурга определились с тем, кто возглавит городской департамент внутренней политики. Его руководителем станет политолог Михаил Коробельников, заявили журналистам в мэрии.

Официально Коробельников будет назначен в феврале.

Ранее в СМИ проходили слухи, что на этот пост может быть назначена чемпионка мира по бегу Ольга Котлярова. В октябре она временно возглавила информационно-аналитический департамент, который ранее курировал политолог Сергей Тушин. Однако 13 января на своей странице в Facebook Ольга Котлярова сообщила, что её передумали назначать на пост главы нового департамента.

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