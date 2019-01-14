Глава МИД Японии: у отношений между Москвой и Токио — большой потенциал

Москва, , 14:42 — REGNUM Россия и Япония должны выстроить такие отношения, чтобы по максимуму реализовать их потенциал, заявил в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым его японский коллега Таро Коно. Трансляция встречи ведется пресс-службой МИД РФ.

«В отношениях РФ и Японии имеется большой потенциал, поэтому нам нужно выстроить такие отношения, при которых мы максимально извлечем этот потенциал», — отметил глава японского МИД.

Также Коно напомнил об уже достигнутых успехах в развитии российско-японских отношений. По словам японского министра, в результате совместной работы ведомств двух стран был упрощен визовый режим для групп туристов из РФ, а также вступил в силу договор об исключении двойного налогообложения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве стартовали переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его японским коллегой Таро Коно. Перед началом встречи глава МИД РФ призвал японских коллег строго следовать ранее достигнутым договоренностям лидеров двух стран.

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