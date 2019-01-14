Бюджет освоят «как надо и кому надо»: чувашский эксперт о Годе театра

Чебоксары, , 14:48 — REGNUM В России наступили «тощие» года, «большие деньги» остались «только в бюджете». Поэтому их освоение превращается порой в бизнес для отдельных деятелей культуры: когда за казённый счёт можно ставить что угодно под внешне красивой «обёрткой». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя начало Года театра в России.

Политик считает, что в стране «ничего нового в привлечении бюджетных средств не придумали»: методы старые, а подходы новые. Это же касается и отрасли культуры, представителей творческих профессий.

«Наступили «тощие» года. Доступные «большие» деньги остались только в бюджете. Чтобы их получить, нужна «обёртка», желательно красивая. Если в бизнесе это — бизнес-проект, то в творчестве другие подходы. Например, назвать год — Годом театра. Ранее были Год культуры, Год кино и так далее. Под это выделялись немалые средства и осваивались как надо и кому надо. Всё работает.

И в Год театра — всё по «накатанной». Не спорю с тем, что действительно для театров нужны деньги, многие театры требуют вложений для обновления и ремонта. И на это деньги, возможно, и выделят. Но большой вопрос в том, кто и как будет их распределять, а главное — кому. На слуху, когда после Года культуры были задержаны и арестованы заместители министерства культуры России за растраты и различные должностные преступления. Когда за бюджетный счёт ставятся сомнительного качества постановки или организуются скандальные выставки. Если не будет достижений и прорыва в этом направлении, то найдут, кого наказать, или назовут», — считает политик, отмечая, что в этих условиях создавать свой театр — не только дань самолюбию, но и средство получения бюджетных средств.

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Владислав Солдатов не стал называть фамилии режиссеров или деятелей кино, которым стоило бы обзавестись собственным театром, полагая, что создание настоящего театра в его классическом понимании — это исключительное событие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России — Год театра. Он начнётся 24 января с презентации открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. Данное мероприятие состоится в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» (Москва). Ранее председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин, который вышел с предложением об объявлении в России Года театра, пояснил, что большое количество театров нуждается в капитальном ремонте. И это могло бы помочь «и поднять зарплаты, и техническую базу театров улучшить».

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