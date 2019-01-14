Австрийский политик назвал консерваторов Меркель и Макрона «левыми элитами»

Вена, , 14:45 — REGNUM Деятель правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Харальд Вилимски взволновал социальные сети и средства массовой информации, назвав правительства Германии и Франции, а также Европейскую комиссии «самопровозглашенными левыми элитами». Об этом пишет газета Kurier 14 января.

Вилимски опубликовал на своей странице в Facebook призыв FPÖ перед выборами в Европейский парламент предотвратить сценарий, при котором «левые элиты сметут европейские принципы». Непонимание возникло из-за того, что политик указал конкретные имена, которые никто никогда не причислял к левому политическому лагерю. Это канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Меркель, Макрон и Юнкер традиционно считаются умеренно-консервативными политиками. Партии Меркель и Юнкера «Христианско-демократический союз» и Христианско-социальная народная партия Люксембурга входят в правоцентристскую Европейскую народную партию — самую крупную в Европарламенте. Партия Макрона «Вперед, Республика!» считается центристской.

«Принципы, подобные критериям Маастрихтского договора, похоже, не применяются к левым правительствам. Но они бескомпромиссно применяются к правоцентристским правительствам, что несправедливо!» — написал Вилимски в своей публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции в январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал истинными христианско-демократическими партиями, борющимися с миграцией, свою «Фидес» и ее союзниц, таких как итальянская «Лига» или австрийская FPÖ. Для политического лагеря Меркель и Юнкера эти партии являются крайне правыми.

Напомним, выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года. Согласно опросам избирателей, ожидается, что правые антимиграционные партии усилят свои позиции в парламенте. Харальд Вилимски рассматривается как вероятный кандидат от FPÖ на пост главы Европейской комиссии.