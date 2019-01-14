Спикером парламента Армении стал бывший автор ИА REGNUM

Ереван, , 14:30 — REGNUM Парламент Армении единогласно избрал Арарата Мирзояна на пост спикера.

За кандидатуру Мирзояна проголосовали 131 депутата из 132, один бюллетень был признан недействительным.

Мирзоян выразил благодарность за оказанное высокое доверие. «Это очень обязывает, и я постараюсь помнить об этом обязательстве за всё время своей работы в качестве спикера», — сказал Мирзоян, после чего лично выразил благодарность всем главам фракций.

Ранее парламентская фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Арарата Мирзояна на пост спикера Национального собрания.

На проходящем сегодня, 14 января, первом заседании парламента седьмого созыва глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц представила его биографию, образование и опыт работы в сфере госуправления.

Арарат Мирзоян родился 23 ноября 1979 года в Ереване. В 2000 году окончил отделение искусства на историческом факультете Ереванского государственного университета, после чего магистратуру того же факультета, а в 2004 году Академию управления по специальности «госслужащий, специалист по госуправлению и местному самоуправлению». В 2005 году окончил аспирантуру Национальную академию наук, является кандидатом исторических наук.

В 2003—2005 гг. занимал должность младшего научного сотрудника Музея-института Геноцида армян, а в 2005—2007 гг. — главного архивариуса отдела общественно-политической документации Национального архива Армении. В период с 2007—2017 гг. работал в HSBC банке Армения, информационном агентстве REGNUM, международном Фонде избирательных систем (IFES), 4 месяца преподавал в ЕГУ, работал в исследовательской группе инициативы «Премия Аврора и 100 жизней» Фонда IDEA экспертом по политическим партиям и стратегическому планированию Нидерландского института многопартийной демократии (NIMD).

Является учредительным членом партии «Гражданский договор», а с 2016 года занимает должность члена правления партии. В 2017 году был избран депутатом от фракции «Елк», а после «бархатной» революции в апреле 2018 года стал первым вице-премьером. По итогам состоявшихся в декабре 2018 года внеочередных парламентских выборов был избран депутатом Национального Собрания Армении.

Женат, имеет двоих детей.