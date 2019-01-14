Грузия: бессрочные судьи и споры в правящей команде

Ирина Инашвили, , 15:21 — REGNUM

Споры вокруг вопроса бессрочного назначения судей на вакантные должности в Верховный суд Грузии не утихают, хотя после встречи правящей партии «Грузинская мечта» с ее лидером Бидзиной Иванишвили и заявления самого лидера в связи с этим вопросом и было принято решение об отсрочке рассмотрения вопроса в парламенте и разработке новых принципов отбора и назначения кандидатур.

Тему продолжила бывший председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Эка Беселия, действия и заявления которой и послужили тем поводом, благодаря которому противостояние в правящей партии «выплеснулось наружу».

В конце прошлого года, когда Беселия заявила об отставке, первоначально ее уход был связан с переводом ее в спикерат и с должностью вице-спикера, которую Беселия должна была занять в скором времени.

Но сама Эка Беселия в последовавших за этим событием дальнейших комментариях прямо связала свое решение с разногласиями в правящей команде вокруг кандидатур судей, представленных парламенту Верховным советом юстиции. По ее словам, среди кандидатов были и те судьи, которые в период правления экс-президента Саакашвили послушно исполняли его решения и выносили несправедливые приговоры.

У Беселия в правящей команде оказался ряд единомышленников, которые «посмели повысить голос» против мнения большинства и поддержать ее в вопросе неприемлемости кандидатур судей.

Уйдя с поста председателя комитета по юридическим вопросам, Эка Беселия «назначила» своего будущего правопреемника, депутата Гедевана Попхадзе первым заместителем председателя комитета, который должен был бы исполнять и обязанности председателя. Но ненадолго, так как сразу же после новогодних праздников Попхадзе с этой должности был смещен. А причиной такого решения председатель парламента Ираклий Кобахидзе и члены его команды назвали грубое нарушение регламента, с которым Беселия назначила своим правопреемником Попхадзе.

В многочисленных и обильных комментариях относительно ситуации вокруг Беселия-Попхадзе представители парламентского руководства категорически опровергали отстранение Эки Беселия от должности председателя комитета с вопросом неприемлемости для нее кандидатур судей. И точно так же отрицали связь вопроса судей с вопросом смешения депутата Попхадзе.

На срочном заседании, где рассматривались очередные разногласия в «Грузинской мечте», Эка Беселия не присутствовала, так как, по информации пресс-службы парламента, находилась с визитом в Страсбурге и участвовала в заседании парламентского комитета ПАСЕ, где обсуждался вопрос отбора кандидатов в Страсбургский суд по правам человека.

После того, как председатель партии Бидзина Иванишвили выступил с заявлением по разногласиям в «Грузинской мечте» и выразил недовольство поведением и заявлениями Эки Беселия и других депутатов, сама Беселия из Страсбурга пообещала, что вернется в Тбилиси в понедельник, то есть 14 января, и «прольет свет на все происходящее».

О чем говорил Иванишвили в своем очередном публичном обращении? О том, что корни разногласий в правящей партии — вовсе не в вопросе назначения судей, а в утрате партией принципа командности, той самой причине, из-за которой он и решил вернуться в политику. Вопрос отстранения Эки Беселия от должности председателя комитета был решен давно, задолго до актуализации вопроса судей, еще летом прошлого года, поэтому Иванишвили выразил недоумение в связи с резкими заявлениями самой Беселия. По информации председателя партии, ее собирались назначить на должность вице-спикера парламента, но «с учетом ее отношения к команде вопрос назначения Беселия вице-спикером снят с повестки дня».

Тем не менее рассмотрение кандидатур судей в парламенте решено было отложить и возобновить после того, как законодатели разработают новые критерии-принципы отбора и представления кандидатов.

Вернувшаяся из Страсбурга в Тбилиси Беселия сочла, что цель, которую она преследовала, достигнута.

«Меня мало интересует, кто присвоит себе этот результат, но главное, что первая цель в вопросе судей Верховного суда достигнута», — подчеркнула она на пресс-конференции.

По ее словам, задачей первого этапа было недопущение обсуждения кандидатур судей на заседании комитета по юридическим вопросам, чтобы в дальнейшем комитет не вынес этот вопрос уже на сессию, и эта задача выполнена.

«Это была цель первого этапа, и достигнута она именно в результате того решения, которое приняла я. Думаю, что цель этого стоила», — заявила Беселия и пояснила, что в этом вопросе для нее и ее единомышленников главным было обеспечение независимости суда.

Несколько раз в течение пресс-конференции Беселия делала акцент на том, что для нее и поддержавших ее коллег-депутатов главным было не допустить бессрочного назначения судьями Верховного суда тех лиц, которые беспрекословно служили насильственному режиму Саакашвили и выносили угодные ему приговоры.

На вопросы журналистов относительно критических заявлений Бидзины Иванишвили в ее адрес Беселия ответила, что очень уважает учредителя и лидера «Грузинской мечты», но в принципиальных вопросах, которые касаются фундаментальных, моральных ценностей, она уступать не собирается.

«Мой долг — служить моей стране. Не думаю, что Бидзина Иванишвили — мой противник. Это временная данность, и не будем оценивать процессы по одному заявлению. Только я могу показать себе как желтую, так и красную карточку. Только я могу решить вопрос о моем выходе или невыходе из состава большинства. Я сказала, что остаюсь в составе большинства и продолжу деятельность. Но если большинство лишь внешне изменит этот список и вернется к его рассмотрению в том же составе, поддержит тех судей, которые служили насильственному режиму Саакашвили, мне там будет не место», — заявила Беселия.

Комментируя заявления Эки Беселия, грузинские политологи и независимые эксперты отметили, что фактически ничего нового она не сказала и никакого «света на происходящие в правящей партии процессы не пролила». А именно это она и обещала по возвращении из-за границы. Вопрос по-прежнему вертится вокруг приемлемости или неприемлемости тех или иных кандидатов в судьи Верховного суда, хотя аналитики причины вылившегося наружу конфликта в правящей «Грузинской мечте» видят гораздо глубже. Одни считают, что разногласия — результат пошатнувшегося имиджа и авторитета председателя и учредителя партии Бидзины Иванишвили. Другие предполагают, что Иванишвили решил постепенно избавить партию от слишком непокорных и самостоятельных элементов. В обоих случаях и те, и другие предсказывают «Грузинской мечте» распад на две или несколько отдельных партий. Хотя в том, что отколовшиеся от основного политического субъекта образования будут сколько-нибудь рейтинговыми и жизнеспособными, сомневаются. Так как финансовых ресурсов, которые могли бы поддержать существование той или иной новой партии, пока не видят. А без финансовой подпитки партия, как известно, не партия…