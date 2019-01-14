Литва продолжает тратить сотни тысяч евро на исследования мнений о себе

Вильнюс, , 14:18 — REGNUM Канцелярия правительства Литвы подписала с тремя компаниями по изучению и формированию общественного мнения договор на сумму 264,3 тыс. евро для исследования имиджа Литвы как среди жителей страны, так и за границей. Как пишет литовский портал 15min.lt, выводы детального исследования должны будут представлены к 2020 году, а результаты войдут в основу новой национальной стратегии имиджа Литвы.

В обосновании заказа утверждается, что известность Литвы за пределами страны крайне мала. Исполнители собираются на основе опросов и глубинных интервью с экспертами выяснить, какая репутация у Литвы за рубежом, какие страны являются главными конкурентами Литвы и так далее. Общая новая кампания Литвы обозначена хэштэгом ДНКЛитвы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, использование крупных сумм из бюджета на формирование имиджа — уже традиционная и регулярная для Литвы действие. Кампании начинались под громкими лозунгами, однако всегда заканчивались скандалом и отсутствием результатов, при этом деньги исправно расходовались. В 2005 году зародилась концепция под общим лозунгом «Виват, Литва!». На её разработку тогда потратили 800 тыс. литов, что в переводе на евро составляет 232 тыс. евро. Идея не прижилась, и уже в 2008 году власти презентовали новую стратегию под лозунгом «Литва — смелая страна». На создание этой идеи потратили 174 тыс. евро. В 2017 году родилась новая стратегия. На этот раз лозунгом стал англоязычный клич «Lithuania. Real is beautiful» — «Литва. Реальность прекрасна», где предлагалось показывать жизнь в Литве без прикрас, с определённой долей самоиронии, но при этом подчёркивая лучшие стороны страны.

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На проект потратили 140 тыс. евро, а сама стратегия сопровождалась скандалом — в концепции использовались фотографии красот природы Литвы из… других стран. Впрочем, плагиат сопровождал и концепцию от 2007 года, когда логотипом оказался символ, очень похожий на уже действующий и просто подсмотренный в интернете. Тогда на его создание потратили 330 тыс. евро, а переделывали за 61 тыс. евро.