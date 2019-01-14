Вице-премьер Италии: такой Евросоюз нам не нужен

Рим, , 14:17 — REGNUM Евросоюзу нужны серьезные изменения, в своем нынешнем виде он не работает (в другом переводе — «не подходит»), заявил в понедельник, 14 января, во время прямой трансляции на своей странице в Facebook вице-премьер Италии, лидер правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Ди Майо вместе с несколькими однопартийцами провел прямую трансляцию из автомобиля, на котором они направлялись в Страсбург. Вице-премьер отметил, что происходящее является «путешествием» не только в прямом, но и в переносном, политическом смысле этого слова.

Один из лидеров движения, Алессандро Ди Баттиста, в свою очередь отметил, что Евросоюзу нужно «пересмотреть свои трактаты», в противном случае он может рухнуть. Круг тех, кто извлекает выгоду из нынешних правил ЕС, должен быть расширен — иными словами, элите пора сокращать свое влияние, отметил Ди Баттиста.

26 мая пройдут выборы в Европарламент, который впоследствии при участии глав государств ЕС сформирует «правительство союза» — Еврокомиссию. «Движение 5 звезд» намерено объединить все антиэлитные движения в ЕС, процесс формирования нового альянса уже начался, политики готовят манифест нового общеевропейского движения.

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