Понедельник, 14 Января 2019 года
14:17:28 МСК

Вице-премьер Италии: такой Евросоюз нам не нужен

Политика

Лидеры «Движения 5 звезд» отмечают, что Евросоюз либо изменит свои правила, либо умрет

Рим, 14 января 2019, 14:17 — REGNUM  Евросоюзу нужны серьезные изменения, в своем нынешнем виде он не работает (в другом переводе — «не подходит»), заявил в понедельник, 14 января, во время прямой трансляции на своей странице в Facebook вице-премьер Италии, лидер правящего «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Ди Майо вместе с несколькими однопартийцами провел прямую трансляцию из автомобиля, на котором они направлялись в Страсбург. Вице-премьер отметил, что происходящее является «путешествием» не только в прямом, но и в переносном, политическом смысле этого слова.

Один из лидеров движения, Алессандро Ди Баттиста, в свою очередь отметил, что Евросоюзу нужно «пересмотреть свои трактаты», в противном случае он может рухнуть. Круг тех, кто извлекает выгоду из нынешних правил ЕС, должен быть расширен — иными словами, элите пора сокращать свое влияние, отметил Ди Баттиста.

26 мая пройдут выборы в Европарламент, который впоследствии при участии глав государств ЕС сформирует «правительство союза» — Еврокомиссию. «Движение 5 звезд» намерено объединить все антиэлитные движения в ЕС, процесс формирования нового альянса уже начался, политики готовят манифест нового общеевропейского движения.

Читайте также: Социолог усомнился в возможности международного антиэлитного альянса в ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Европарламент-2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить