Глава Индонезии рассказал об интеграции транспортной инфраструктуры

Джакарта, , 14:00 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что развитие и интеграция транспортной инфраструктуры, включая сети платных дорог и аэропорты, будут стимулировать экономику в регионах, сообщает Antaranews.

«Например, была построена платная дорога. Мы интегрируем эту платную дорогу с портами, с промышленными зонами, мы интегрируем платные дороги в специальные экономические зоны, мы объединяем эти платные дороги с туристическими зонами», — заявил Джоко Видодо во время трансляции «Видения президента» на индонезийских частных телеканалах.

По его словам, развитие экономики должно происходить не только в крупных городах, но и в регионах Индонезии. При улучшении транспортной инфраструктуры промышленные районы будут развиваться и стимулировать создание рабочих мест.

Президент также сообщил, что правительство продолжит развитие людских ресурсов в 2019 году в качестве основы для повышения конкурентоспособности страны на глобальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Индонезии вместе с вице-президентом страны Юсуф Каллой приняли участие в праздновании 46-й годовщины Демократической партии борьбы Индонезии.

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