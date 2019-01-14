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Лукашенко призвал закончить с конфликтом в Донбассе

Политика

Глава белорусского государства подчеркнул, что для него важно мнение Медведчука по тем событиям, что разворачиваются на украинской территории

Минск, 14 января 2019, 13:39 — REGNUM  В ходе встречи в Минске с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает 14 января «БелТА».

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — подчеркнул глава государства.

Также Лукашенко подчеркнул, что для него важно мнение Медведчука по тем событиям, что разворачиваются на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высшему руководству РФ не известны планы и предложения белорусской стороны Киеву о размещении на российско-украинской границе в Донбассе белорусских военных.

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Война в Донбассе
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