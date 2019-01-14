В США госслужащим, находящимся в неоплачиваемом отпуске, случайно заплатили

Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Федеральное правительство просит 30 госслужащих не тратить деньги, которые оно случайно заплатило им во время остановки правительства, сообщает The Washington Examiner.

Канцелярская ошибка в центре, который обрабатывает 240 000 зарплат федеральных служащих, привела к тому, что 30 отправленных в неоплачиваемый отпуск сотрудников в Совете по химической безопасности и расследованию рисков получили зарплату. Также зарплату получили два сотрудника министерства внутренних дел.

Через несколько часов после того, как средства были переведены, сотрудникам разослали срочное письмо, в котором их просили отменить платеж и не получать доступ к этим деньгам — для «исправления ситуации» это «будет лучше всего».

Тысячи федеральных служащих в пятницу (11 января) пропустили свою первую зарплату в связи с закрытием правительства, которое уже вступило в свою четвертую неделю и является самым длинным в истории США.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной блокировки работы правительства США стали разногласия президента и Конгресса по поводу финансирования строительства стены на южной границе США. Вред от «шатдауна» несомнен — без оплаты остаются 800 000 госслужащих — однако, по мнению Дональда Трампа, недостаточная безопасность границы приносит США еще больше ущерба.