Президент Занзибара: «Наша страна в безопасности»

Занзибар, Танзания, , 13:43 — REGNUM Президент Занзибара и председатель революционного совета Доктор Али Мохаммед Шейн гарантировал жителям страны, что его правительство продолжит плодотворное сотрудничество с властями Танзании. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Шейн заявил об этом 12 января 2019 года на праздновании 55 годовщины революции на Занзибаре, которое прошло на острове Пемба. Главным лозунгом праздника стал: «наша революция — наше единство, защитим его нашим прогрессом».

«Я гарантирую, что наша страна в безопасности, когда два наших правительства (правительства Танзании и Занзибара) исполняют свои обязанности должным образом, обеспечивая спокойствие и исполнение законов», — подчеркнул Шейн.

Шейн добавил, что союз двух правительств Объединенной Республики Танзания сохранится на долгое время и гарантирует мир в стране.