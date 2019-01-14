Из-за шатдауна: встали бы наши чиновники в очередь за бесплатной едой?

Москва, , 13:31 — REGNUM Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что в России ничего похожего на «шатдаун» и связываемые с этим понятием очереди госслужащих за бесплатной едой в американских супермаркетах, не могли бы возникнуть в России. И все-таки отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, можно ли было бы встретить российских чиновников в очередях за бесплатной едой в случае некоего «шатдауна», он в частности, отметил:

«Конечно, никакой шатдаун у нас невозможен. И по закону, да и по сути — кто, интересно, смог бы слово молвить против Президента? Но даже если подключить воображение, никак не получается представить российских чиновников в очереди за бесплатной едой. Вот бюджетников — педагогов, врачей, работников культуры — пожалуйста. Им бы это не помешало уже сейчас, без всякого шатдауна…

А вот государственные служащие у нас — элита, часть населения, обладающая особыми правами. Опять же, и по закону, и по сути. Чтобы эта новая знать пыталась получить бесплатно — нет, ни всевозможные блага, это как раз мы наблюдаем в реальности — но миску бесплатного супа? Психология не та. Да и доходы. Мне могут сказать, что у чиновников низового уровня зарплаты невелики — но я ведь не про зарплаты».

Напомним, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года. Сбои в работе правительства связаны с тем, что президенту США Дональду Трампу не удалось согласовать федеральный бюджет. О том, что из-за правительственного кризиса в США госслужащие, не получающие зарплату с конца декабря 2018 года начали выстраиваться в очереди за бесплатными продуктами, сообщил немецкий телеканал Welt из Вашингтона.

Репортер телеканала подчеркнул, что люди, выстаивающие в очередях у супермаркетов ради нескольких банок консервов, лапши и овощей, являются оставшимися без средств из-за «шатдауна» работниками органов власти. Ранее сообщалось, что невыплата жалованья коснулась примерно 800 тысяч американцев.

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