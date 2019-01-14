В Танзании призвали мигрантов официально зарегистрироваться

Гейта, Танзания, , 13:35 — REGNUM Министр миграции области Гейта в Танзании Уилфред Марва заявил, что волна миграции в страну все еще значительна. За 2018 год было задержано 624 мигранта, сообщает газета Mtanzania.

Марва рассказал, что большинство мигрантов из Бурунди. Из 229 задержанных все были земледельцами.

Другие мигранты происходят из Кении, Уганды, Египта, Австралии, Эфиопии, Судана, Китая, ЮАР, Мали, Индии, Вьетнама, Индонезии, Новой Зеландии, Бразилии, Филиппин, Франции и Ганы.

«Всех этих мигрантов мы задержали за многочисленные нарушения, например, проживание на территории страны без регистрации, а также с просроченной регистрацией», — сообщил Марва.

Марва добавил, что гражданам Танзании, которые будут помогать нелегальным мигрантам, грозит заключение на 20 лет или штраф размером 20 миллионов танзанийских шиллингов (8,6 тысяч долларов США).

«Я призываю всех мигрантов посетить офис и официально зарегистрироваться», — объявил Марва.