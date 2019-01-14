Партия ХДС обратила внимание на проблемы пенсионеров из бывшей ГДР

Берлин, , 13:30 — REGNUM Спустя 30 лет после падения Берлинской стены ведущая германская партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) обеспокоилась ситуацией в землях бывшей ГДР. Новый лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена направить внимание ХДС на проблемы живущих на востоке пенсионеров, передает канал n-tv.

В кулуарах закрытого заседания ХДС в Потсдаме, проходящего 13−14 января, Крамп-Карренбауэр рассказала каналу, что хочет более внимательно изучить, какие политические акценты в будущем будут расставлены на восточных землях. Речь идет о признании жизненных достижений жителей бывшей ГДР и их пенсиях. «Для этого будет (…) специальная задача по обработке предложений», — сказала она.

Перед этим председатель ХДС в ранее входившей в ГДР Тюрингии Майк Моринг предложил ввести минимальную пенсию, превышающую на 10% базовое материальное обеспечение. Она в первую очередь предназначена на людей, чьи трудовые биографии были прерваны в 1990 году. Сегодня они испытывают недостаток в пособиях от предприятий.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр поблагодарила Моринга за его инициативу, подтолкнувшую к обсуждению этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Дня германского единства (3 октября, когда празднуется вхождение ГДР в состав ФРГ) правительство Германии констатировало, что до сих пор существует экономический разрыв между двумя частями страны в пользу запада. Кроме того, различается и менталитет западных и восточных жителей Германии: на территории бывшей ГДР жители не приветствуют политику открытых дверей в миграционном вопросе и отдают свои голоса националистам.

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