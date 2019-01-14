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Власти Египта депортировали подростка, подозреваемого в связях с ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Каир, 14 января 2019, 13:27 — REGNUM  Власти Египта депортировали из страны 19-летнего Иссу Мохаммеда Саббаха, подозреваемого в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 января Anadolu Ajansi.

Саббах, имеющий двойное гражданство — Германии и Египта — прибыл в город Луксор, где и был задержан сотрудниками правопорядка.

По данным полиции, Саббах принял идеологию боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и имел в своем распоряжении карту Синайского полуострова.

Как передавало ИА REGNUM, в Египте с февраля 2018 года продолжается контртеррористическая операция против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ведут активную деятельность на Синайском полуострове.

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