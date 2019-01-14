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Сообщество уйгуров в КНР направило $20 тыс. жертвам цунами в Индонезии

Политика

Цунами обрушилось на побережье Индонезии в ночь с 22 по 23 декабря 2018 года

Джакарта, 14 января 2019, 13:26 — REGNUM  Уйгурские мусульмане в Китае направили помощь в размере 20 тыс. долларов США пострадавшим от цунами в Зондском проливе в индонезийских провинциях Бантен и Лампунг через гуманитарную организацию Aksi Cepat Tanggap, сообщает Antaranews.

«Это единственное, что мы можем дать индонезийскому народу, пострадавшему в стихийном бедствии. Мы хотим поблагодарить Индонезию за поддержку уйгурских мусульман в Китае», — заявил председатель национального собрания Восточного Туркестана Сеит Тумтурк, добавив, что уйгуры были глубоко тронуты поддержкой индонезийского народа».

Известно, что в общей сложности мусульманская община уйгуров предоставит помощь пострадавшим в Зондском проливе в размере 60 тыс. долларов США, 20 тыс. из которых направлены в гуманитарную организацию.

В регион Синьцзян (Китай) проживает около 35 миллионов уйгурских мусульман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цунами обрушилось на побережье Индонезии в ночь с 22 по 23 декабря 2018 года. Число жертв превысило 420 человек.

Подробности: В Индонезии уточнили число погибших от цунами

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Цунами в Индонезии
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