Глава Таджикистана назначил новых послов в Казахстане и Литве

Душанбе, , 13:15 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении Хайрулло Ибодзода послом республики в Казахстане, сообщает 14 января агентство «КазТАГ».

Ранее Ибодзода возглавлял комитет по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана. Новым главой комитета назначен Давлатшох Гулмахмадзода.

Глава государства также назначил посла Таджикистана в Белоруссии Махмадшарифа Хакдода послом в Литве по совместительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года послы Афганистана, Ирана, Киргизии, Армении и Литвы вручили президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву верительные грамоты.

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