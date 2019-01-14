Глава Таджикистана назначил новых послов в Казахстане и Литве

Душанбе, 14 января 2019, 13:15 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении Хайрулло Ибодзода послом республики в Казахстане, сообщает 14 января агентство «КазТАГ».
Ранее Ибодзода возглавлял комитет по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана. Новым главой комитета назначен Давлатшох Гулмахмадзода.
Глава государства также назначил посла Таджикистана в Белоруссии Махмадшарифа Хакдода послом в Литве по совместительству.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года послы Афганистана, Ирана, Киргизии, Армении и Литвы вручили президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву верительные грамоты.
Читайте ранее в этом сюжете: Послы пяти государств вручили Назарбаеву верительные грамоты