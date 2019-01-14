Понедельник, 14 Января 2019 года
13:01:54 МСК

Захарова отметила многозначность выражения главы МИД Японии

Политика

Коно перед началом переговоров поблагодарил Лаврова за то, что российская сторона повысила для него температуру в Москве

Москва, 14 января 2019, 13:01 — REGNUM  Глава японского МИД Таро Коно, выражая благодарность своему российскому Коллеге Сергею Лаврову за «повышение температуры в Москве», не знал о многозначности этих слов в русском языке, написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Коно перед началом переговоров поблагодарил Лаврова за то, что российская сторона «сделала температуру в Москве выше для него».

«Если бы он только знал всю многозначность перевода этой фразы с японского на русский…» — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал японских коллег строго следовать ранее достигнутым лидерами двух стран договоренностям.

Читайте также: В Москве начались переговоры Лаврова и Коно

Читайте ранее в этом сюжете: В японском МИД опровергли отказ от пресс-конференции в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-японские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить