Захарова отметила многозначность выражения главы МИД Японии

Москва, , 13:01 — REGNUM Глава японского МИД Таро Коно, выражая благодарность своему российскому Коллеге Сергею Лаврову за «повышение температуры в Москве», не знал о многозначности этих слов в русском языке, написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Коно перед началом переговоров поблагодарил Лаврова за то, что российская сторона «сделала температуру в Москве выше для него».

«Если бы он только знал всю многозначность перевода этой фразы с японского на русский…» — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал японских коллег строго следовать ранее достигнутым лидерами двух стран договоренностям.

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